Москва, 12 января, 2025, 11:52 — ИА Регнум. Добровольца СВО, осуждённого в Киргизии на 15 лет, Аскара Кубанычбека отпустили после задержания в Ростове. Об этом 11 января он рассказал в беседе с ИА Регнум.

ИА Регнум

Получивший российское гражданство доброволец покинул Россию, чтобы навестить больного отца на родине, в Киргизии. На обратном пути в Москву его задержали и ограничили в перемещениях, чтобы затем по требованию киргизской стороны доставить бойца в военную прокуратуру для выяснения всех обстоятельств.

«По закону меня должны были выдать в сторону Киргизии, даже несмотря на то, что я гражданин России. Но меня спас действующий военный контракт», — рассказал Аскар.

ИА Регнум

Ранее ИА Регнум сообщало, что с 2012 года мужчина жил в Москве и работал помощником оператора в кино. После начала СВО в 2022 году Аскар принял решение отправиться на фронт и помочь в обороне Донбасса. Там он стал рядовым в миномётном расчёте, а на соледарском направлении отвечал за управление дронами.

Отмечалось, что когда он узнал о болезни отца, то был вынужден вернуться на родину, где также умер его брат, с которым не удалось попрощаться. После этого мужчина вместе с отцом выбрался обратно в Россию, где попросил политического убежища и благодаря главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой и её коллеге по СПЧ Кириллу Кабанову получил российский паспорт. Однако в Ростове Аскара арестовали и поместилив пункт задержания, а затем отпустили с запретом на выезд за пределы столицы.

«Отпустили и сказали, пока до понедельника-вторника ты должен находиться здесь, в городе. И в понедельник в 9 утра я должен явиться в военную прокуратуру, и дальше уже ясно будет», — уточнил он.

Ранее в сентябре стало известно, что участнику спецоперации из Молдавии, бойцу казачьего батальона «Скиф» Геннадию Федько грозит депортация в Кишинёв, где его ожидает уголовное преследование за участие в СВО. Уточнялось, что он сражался в штурмовом отряде на бахмутском направлении и был ранен. Затем официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство взяло на контроль ситуацию с задержанием участника СВО за нарушение миграционного законодательства.