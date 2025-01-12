Варшава, 12 января, 2025, 11:34 — ИА Регнум. Страны — участницы НАТО сумеют повысить свои расходы на оборону до 5% ВВП, как этого требует избранный президент США Дональд Трамп, только через 10 лет. Об этом 12 января заявил глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Global Look Press/Michael Kappeler/dpa

«[На выполнение требований Трампа] уйдёт ещё одно десятилетие, но я думаю, что его не следует критиковать за действительно амбициозную цель, поскольку в противном случае некоторые страны продолжат спорить о том, действительно ли необходимо нести дополнительные расходы [на военные нужды]», — рассказал он в интервью газете Financial Times.

Косиняк-Камыш отметил, что конкретно Польше также нужно искать дополнительные возможности для увеличения оборонных расходов.

Ранее Трамп заявлял, что собирается добиваться повышения военных расходов странами НАТО до уровня 5% от их ВВП.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предложение министра по делам экономики и защиты климата, кандидата на пост правительства страны от партии «Зелёных» Роберта Хабека об увеличении до уровня в 3,5% от ВВП оборонных расходов ФРГ. Шольц назвал такие предложения незрелой идеей, отметив, что эти деньги негде взять.

Британская газета Times 5 января написала, что НАТО потребует от Лондона нарастить финансирование на усиление противовоздушной и противоракетной обороны из-за уязвимости её системы перед вызовами, поставленными в украинском конфликте. Отмечалось, что в 2026 году руководство военного-политического блока сбирается обновить список требований к армиям стран — членов альянса.

Посол России в Бельгии Александр Токовинин 28 декабря 2024 года назвал опасным и ведущим к непредсказуемым последствиям курс НАТО в отношении России. Он указал на то, что альянс наращивает оборонное производство входящих в него стран, а также повышает их военные расходы и активизирует манёвры.