Лос-Анджелес, США, 12 января, 2025, 11:06 — ИА Регнум. Внук певицы Аллы Пугачёвой музыкант Никита Пресняков, проживающий в Лос-Анджелесе, решил уехать из-за бушующих в американском городе пожаров. Об этом сообщил 12 января Telegram-канал Mash.

Как сообщил Пресняков, с его родственниками всё в порядке. Музыкант выразил сочувствие все тем, кто не может уехать. Он опубликовал видео с заревом от пожаров.

Как сообщало ИА Регнум, Лос-Анджелес охвачен пожарами, которые начались 7 января. В результате стихийного бедствия погибли 16 человек. В частности, в районе Пасифик-Палисейдс зафиксировано пять жертв, в Итоне — 11.

От огня пострадали свыше 10 тыс. строений, под угрозой уничтожения находятся 57 тыс. зданий. Огонь подбирается к району Брентвуд, где находится знаменитый Центр Гетти.

Прибрежный город Малибу, являющийся популярным курортом с песчаными пляжами, почти полностью сгорел. Пожар охватил знаменитые голливудские холмы.

Многие знаменитости лишились недвижимости из-за пожаров, в том числе голливудские звёзды Энтони Хопкинс и Джон Гудмен. Свой дом в Лос-Анджелесе потерял российский актёр и певец Алексей Воробьёв.

Ирландский журналист Чей Боуз 11 января заявил, что ущерб от пожаров в Калифорнии, вероятно, превысит $150 млрд. Он обвинил президента страны Джо Байдена в сокращении бюджетов пожарных и аварийно-спасательных служб, в результате чего власти теперь не в состоянии справиться со стихийным бедствием. При этом США при Байдене передали Киеву более $175 млрд, напомнил Боуз.