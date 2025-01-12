Москва, 12 января, 2025, 12:38 — ИА Регнум. Самыми востребованными артистами на корпоративах России сезона 2024–2025 оказались рэпер Баста, а также Леонид Агутин, Zivert, Полина Гагарина и Анна Асти. Об этом 12 января рассказали представители event-рынка.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певец Григорий Лепс и музыкант, телеведущий, режиссер Василий Вакуленко (Баста)

По словам представителей Toras Events, которые привело РБК, в этом сезоне на кооперативы звали Григория Лепса, Анну Асти, Полину Гагарину, Люсю Чеботину, Zivert и группу «Руки Вверх». При этом владелец агентства Тарас Зобнин назвал их хедлайнерами первого эшелона, к которым подошла группа «Иванушки», так как цена за её выступление возросла в пять раз. Он добавил, что во втором эшелоне находятся рэперы Егор Крид и артист Jony.

Ещё один источник с event-рынка счёл самым высокооплачиваемым коллективом группу «Ленинград», рекордный гонорар которой за выступление в этом сезоне корпоративов составил 250 тыс. долларов, хотя и непонятно, из-за чего эта цена так высока.

При этом глава event-агентства Big Jack Николай Андреев рассказал, что цена за выступление артиста в том числе складывается из гонорара и технического райдера, при этом ещё одной проблемой является стоимость бытового райдера, который может оказаться многократно больше, чем сам гонорар выступающих.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря 2024 года главу филиала ставропольской компании «Ставэлектросеть» в Минводах Сергея Кайшева уволили из-за корпоратива по случаю Дня энергетика с участием стриптизёрш. При этом директора филиала заявил, что не организовывал такой номер, однако признал, что не помешал выступлению стриптизёрш.

В конце ноября Telegram-канал Mash написал, что телеведущий Леонид Якубович отказался сбрить усы за 10 млн рублей. Отмечалось, что такое предложение поступило ведущему в рамках своеобразного предновогоднего корпоратива. При этом четырёхчасовой новогодний корпоратив Якубовича стоит 2,75 млн рублей.