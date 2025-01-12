Вашингтон, 12 января, 2025, 10:33 — ИА Регнум. США с января по ноябрь прошлого года в три раза увеличили объём импорта из России шоколада и конфет. Об этом свидетельствуют данные статистической службы США.

За 11 месяцев прошлого года США закупили в России какаосодержащих продуктов почти на $2,5 млн. Это в три раза больше, чем за тот же период 2023 года. С 2021 года такой объём закупок является наибольшим.

Больше всего какао и продуктов, в которых он содержится, США приобрели в России в ноябре. Шоколада и конфет американские импортёры приобрели за этот период на сумму $389 тыс. С января 2022 года это максимальное значение.

По сравнению с октябрём 2024 года показатель увеличился на 1%, а в сравнении с ноябрём 2023 года — в 2,1 раза, сообщило «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, в Китае большой популярностью пользуются торговые точки с российской символикой — матрёшками, вывесками на русском языке, а также звучащими песнями «Калинка» и «Катюша».

Как отметило издание South China Morning Post, интерес к российским товарам, в том числе шоколаду и кофетам, вызван любопытством местных жителей и приезжающих в Китай туристов. В стране зарегистрировано 3555 компаний, связанных с торговлей российской продукцией.