Вашингтон, 12 января, 2025, 10:02 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск после новости о выдвижении Олафа Шольца кандидатом в немецкие канцлеры от Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) призвал вернуть Европе величие.

Global Look Press/IMAGO/www. imago-images.de

«Сделаем Европу снова великой», — написал он в соцсети Х (ранее Twitter).

Фраза: «Сделаем Америку снова великой» является предвыборным лозунгом избранного президента США Дональда Трампа, в команду которого входит Маск.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 11 января Шольца выдвинули кандидатом на пост канцлера ФРГ от СДПГ. Против его кандидатуры на партийном съезде проголосовали только несколько человек.

Ранее в этот же день действующий канцлер ФРГ заявил, что некоторые политические силы в США целенаправленно разрушают демократические институты Запада. По его словам, в этот период невозможно быть уверенными в том, как будут развиваться отношения США и Европы.

Маск 9 января провёл большой разговор с сопредседателем правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисой Вайдель. Миллиардер вновь призвал немецких граждан голосовать на предстоящих выборах в бундестаг за АдГ, так как, по его мнению, только эта партия способна спасти Германию.