Санкт-Петербург, 12 января, 2025, 09:33 — ИА Регнум. Петербургский международный аэропорт Пулково продлил введённые утром 12 января ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Санкт-Петербурга.

Пресс-служб ВВСС

«Возобновление полётов ожидается после нормализации погодных условий. Приостановка приёма и отправки рейсов продлена», — сообщили в воздушной гавани.

Пресс-служба аэропорта пообещала оперативно обновлять информацию о своей работе.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января Пулково объявил о временной приостановке на отправку и выпуск рейсов. Причина — в сильной заснеженности взлётно-посадочной полосы. Сообщалось, что полёты возобновятся в 9:15 мск.