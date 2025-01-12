Орел, 12 января, 2025, 09:19 — ИА Регнум. В ночь на 11 января в селе Ярище в Орловской области произошло обрушение сразу шести балконов жилого трёхэтажного дома, следователи возбудили уголовное дело по этому факту. Об этом 12 января сообщила пресс-служба регионального главка СК России.

«Возбуждено уголовное дело по факту обрушения шести балконов многоквартирного дома, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что, по предварительной информации, ночью 11 января в селе Ярище обрушились шесть балконов трёхэтажного многоквартирного жилого дома. Пострадавших нет.

Следователи изымают все необходимые документы и устанавливают обстоятельства инцидента. Действиям ответственных за состояние жилого дома должностных лиц будет дана правовая оценка.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 января во Владивостоке произошло обрушение потолка бассейна в общеобразовательной школе. В результате происшествия никто не пострадал, следователи возбудили уголовное дело о халатности.

В американском штате Орегон 4 января обрушился эстакадный мост, когда по нему шёл грузовой поезд. В результате один из вагонов с карбамидом упал в реку, из-за инцидента никто не пострадал.