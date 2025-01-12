Лондон, 12 января, 2025, 08:46 — ИА Регнум. Сражающийся на стороне армии России британец Джей Фрейзер предупредил воюющих за украинские формирования соотечественников, что их будут отправлять «домой в гробах». Об этом 11 января сообщила газета The Scottish Sun.

Telegram/Генеральний штаб ВСУ

«Продолжайте посылать сюда своих парней из британской армии. Мы будем продолжать отправлять их домой в гробах», — привело издание слова британца.

Уточняется, что 24-летний военный раньше работал на пивоварне в Шотландии и, по утверждению автора публикации, уже давно сражается на стороне российских военных. Семья британца отвернулась от него из-за его участия в вооружённом конфликте, добавляется в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, газета The Daily Telegraph 9 января написала о ликвидации российским беспилотником в зоне спецоперации британского наёмника, 34-летнего экс-военного Джейка Уоддингтона. Отмечалось, что это произошло во временно подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.

Взятый в плен польский наёмник 4 января рассказал, что в рядах украинских формирований в так называемом иностранном легионе против России воюют наёмники из Великобритании, США, Германии, Латвии и ещё ряда стран. При этом в ВСУ больше всего наёмников из Колумбии и Бразилии, добавил он.