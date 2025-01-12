Санкт-Петербург, 12 января, 2025, 08:43 — ИА Регнум. Утром 12 января международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге закрыли на приём и отправку самолётов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

РИА Новости/Александр Гальперин

Отмечается, что в Санкт-Петербурге сегодня плохая погода. В аэропорту идёт уборка снега со взлётно-посадочной полосы.

«Предварительно, возобновление приёма и отправки рейсов начнётся после 9:15 мск», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщило ИА Регнум, в ночь на 4 января в Пулково действовали ограничения на полёты. Как объяснили в Росавиации, приостановка приёма и отправки самолётов была связана с необходимостью обеспечить безопасность полётов.