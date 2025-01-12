США, 12 января, 2025, 08:00 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 873-й гол во время гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторз». Игра закончилась победой «Вашингтон Кэпиталз» во счётом 4:1.

Nhl.com Александр Овечкин

Помимо Овечкина, шайбы забросили Том Уилсон, Этен Фрэнк и Эндрю Манджапане.

Заброшенная шайба помогла Овечкину достичь отметки в 20 голов за свой 20-й сезон в НХЛ. До рекорда канадца Уэйна Гретцки россиянину необходимо забить ещё 21 шайбу.

Как передавало ИА Регнум, 4 января Овечкин забил свой 872-й гол в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», сократив отставание от рекорда Гретцки до 22 шайб.

2 января Овечкин занял второе место в списке лучших хоккеистов XXI века по версии канадского сайта Sportsnet. Первое место в рейтинге занял канадский нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

Также Овечкин стал единственным действующим игроком НХЛ, кто сумел забить 100 и более голов в декабре. Всего в последнем месяце 2024 года российский спортсмен забросил 130 шайб. За всю историю НХЛ Овечкин по этому показателю занимает пятое место.