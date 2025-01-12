Глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале 11 января выдал уроженца Республики Тыва за бойца из КНДР, якобы пленённого в Курской области. Похвалив работу десантников и боевиков тактической группы №84 Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ), киевский главарь не уточнил, почему на опубликованных в «доказательство» фотографиях представлен военный билет тувинского военнослужащего. Зато Зеленский подчеркнул, мол, взять в плен россиян и северокорейцев — задача непростая, поскольку они обычно «добивают своих раненых и делают всё, чтобы не сохранилось доказательств участия ещё одного государства — Северной Кореи — в войне против Украины». Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1053-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Войска КНДР

Зеленский сообщил, что «северокорейским» пленным, как и всем военнопленным, в настоящее время оказывается медицинская помощь, а после они будут представлены журналистам, потому что «мир должен знать, что происходит».

Военный билет одного из военнопленных ВСУ — якобы из КНДР.

Один из военнопленных ВСУ — якобы из КНДР, фото из Telegram-канала Зеленского.

Это не первый случай, когда Зеленский находит северокорейцев в зоне СВО. В недавнем интервью блогеру Лексу Фридману он сообщил, что из 12 тысяч направленных в зону СВО и Курскую область бойцов КНДР 3,8 тысячи уже потеряны убитыми или ранеными.

Тем временем Вооруженные силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Только за сутки, 11 января, потери врага там составили до 240 военнослужащих. А всего с августа 2024 года ВСУ лишились на данном направлении уже более 49 тыс. военнослужащих.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.