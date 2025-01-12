Вашингтон, 12 января, 2025, 07:21 — ИА Регнум. Связь между задержанием экс-замминистра обороны Великобритании и бывшего члена Лейбористской партии Айвора Кэплина и многолетним замалчиванием массовых случаев педофилии в стране увидел американский предприниматель Илон Маск. Об этом он написал 11 января на своей странице в соцсети Х.

Global Look Press/Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency

«Теперь мы знаем, почему лейбористы проголосовали против расследования: они виновны», — так прокомментировал Маск задержание Кэплина по подозрению в педофилии.

Таким образом Маск напомнил, что парламент Великобритании проголосовал против расследования массовых случаев изнасилования детей со стороны банд. Против расследования свои голоса отдали 364 депутата, поддержали его только 111 депутатов. Голосование носило символический характер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что бывшего замминистра обороны Великобритании и экс-депутата парламента от лейбористов Айвора Кэплина арестовали во время спецоперации по поимке педофилов. Сам Кэплин свою вину отрицает, во время задержания повторяя, что «ничего не сделал». В полиции подтвердили, что задержан местный житель 66 лет по подозрению в педофилии и ведётся «продолжающееся и активное расследование». Однако официального подтверждения, что задержан именно Кэплин, нет.

Илон Маск призвал подать в отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявив, что тот является соучастником изнасилований девочек, когда на протяжении шести лет возглавлял Королевскую прокурорскую службу и ничего не делал.

Министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Уэз Стритинг в ответ на публикацию Маска заявил, что его замечания ошибочны и основаны на ложной информации.

5 января лидер правоконсервативной партии Reform UK Найджел Фарадж призвал тщательно расследовать роль Стармера в сокрытии массовых сексуальных преступлений.

В Великобритании развивается скандал вокруг расследования массовых сексуальных преступлений, совершённых выходцами из Пакистана в отношении тысяч британских девочек и девушек в таких городах, как Олдем, Рочдейл, Телфорд и т.д. Изнасилования, совершённые во временном промежутке с 1980-х по 2010-е годы, замалчивались и лишь в 2012 году стали предаваться огласке. При этом Стармер с 2008 по 2013 годы руководил Королевской прокурорской службой, а значит, он также может быть причастен к этому скандалу.