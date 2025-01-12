Владивосток, 12 января, 2025, 07:16 — ИА Регнум. Во Владивостоке обрушился потолок бассейна общеобразовательной школы, никто не пострадал. Об этом утром 12 января сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

Telegram-канал СУ СК РФ по Приморскому краю

«СКР Приморья возбуждено уголовное дело по факту обрушения потолка в помещении бассейна школы Владивостока», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, обрушение произошло в воскресенье, 12 января. Рухнули потолок и элементы фасада. СК возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Следователи осмотрели место обрушения, а также допросили директора школы и изъяли документацию учреждения.

Как передавало ИА Регнум, 21 декабря двоих взрослых и 15 детей госпитализировали после купания в бассейне в Тобольске. Отдыхающие после купания почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. Врачи диагностировали отравление парами хлора.

Тобольская межрайонная прокуратура организовала проверку для выяснения обстоятельств и причин произошедшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления детей и взрослых парами хлора в бассейне в Тюменской области. Был проведён осмотр места происшествия, следователи взяли пробы воды из бассейна и изъяли необходимую документацию. Позже директора бассейна арестовали.