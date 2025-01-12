Москва, 12 января, 2025, 06:58 — ИА Регнум. Жителя Москвы обвинили в приготовлении к участию в террористической организации. Об этом 12 января сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов, ИА REGNUM

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено в апреле 2024 года. Мужчину арестовали. Срок предварительного следствия продлён судом до марта 2025 года.

Согласно судебным документам, мужчина является иностранцем и до задержания и ареста работал поваром в одном из ресторанов национальной кухни. Следствие ходатайствовало о проведении комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы. Защита и обвиняемый не возражали против удовлетворения судом ходатайства.

Также уточняется, что фигурант размещал в своём личном аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta — террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ) публикации террористической направленности, которые стали предметом двух комплексных психолого-лингвистических экспертиз.

Как передавало ИА Регнум, 4 января ФСБ сообщила о задержании четверых подростков 2007 и 2008 годов рождения за подготовку взрыва в людном месте Екатеринбурга. У них изъяли компоненты самодельного взрывного устройства и средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению. Суд арестовал троих из задержанных.

Также установлено, что один из фигурантов причастен к поджогу служебного автомобиля полиции 22 декабря 2024 года на улице Чапаева. На допросе он рассказал, что рассматривал несколько целей для совершения теракта.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту»), ч. 3 ст. 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), ч. 2 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств») Уголовного кодекса.