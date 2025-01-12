Лондон, 12 января, 2025, 06:54 — ИА Регнум. Бывшего замминистра обороны Великобритании и экс-депутата парламента от лейбористов Айвора Кэплина арестовали во время спецоперации по поимке педофилов. Об этом 11 января сообщает The Spectator.

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О создавшейся ситуации написал в соцсети X и оппозиционный британский политик и глава партии Reform UK Найджел Фарадж. По словам Фараджа, Кэплин якобы пытался встретиться с 15-летним мальчиком.

По данным издания, видео с Кэплином в наручниках транслировалось в прямом эфире в социальных сетях в течение получаса. Экс-депутата поймали так называемые охотники на педофилов, они организовали встречу с Кэплином от имени мальчика-подростка. Затем «охотники» передали полиции видеозапись, переписку с Кэплином и другие улики.

Сам Кэплин свою вину отрицает, во время задержания повторяя, что «ничего не сделал». В полиции, комментируя видео, подтвердили, что задержан местный житель 66 лет по подозрению в педофилии и ведётся «продолжающееся и активное расследование». Однако официального подтверждения, что задержан именно Кэплин, нет.

В Великобритании в последнее время развивается скандал вокруг расследования массовых сексуальных преступлений, совершённых выходцами из Пакистана в отношении тысяч британских девушек и девочек в таких городах, как Олдем, Рочдейл, Телфорд и других. Изнасилования, совершённые во временном промежутке с 1980-х по 2010-е годы, замалчивались и лишь в 2012 году стали предаваться огласке.

Ранее ИА Регнум сообщало, что парламент Великобритании выступил против расследования массовых случаев изнасилования детей бандами в стране. Против расследования свои голоса отдали 364 депутата, поддержали его только 111 депутатов. Голосование носило символический характер.

Американский бизнесмен Илон Маск призвал подать в отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявив, что тот является соучастником изнасилований девочек, когда на протяжении шести лет возглавлял Королевскую прокурорскую службу и ничего не делал.