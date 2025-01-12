Лос-Анджелес, США, 12 января, 2025, 05:53 — ИА Регнум. Президента США Джо Байдена обвинил в уничтожении Калифорнии и Украины ирландский журналист Чей Боуз. Соответствующее заявление журналист сделал 11 января в социальной сети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Боуз указал, что ущерб от массовых лесных пожаров в Калифорнии превысит 150 миллиардов долларов, и напомнил о сокращении демократами Байдена бюджетов пожарных и аварийно-спасательных служб. При этом Украине администрация Байдена передала более 175 миллиардов долларов, отметил Боуз.

«Теперь обе (Калифорния и Украина. — Прим. ред.) разрушены. Спасибо, Джо», — добавил журналист.

Ранее ИА Регнум сообщало, что до 13 человек возросло число погибших в результате масштабных лесных пожаров в американском штате Калифорния. При этом власти предупредили, что число погибших может возрасти, так как у полиции и следователей сейчас нет доступа в охваченные пожарами районы.

Лесные пожары начали активно распространяться в округе Лос-Анджелес вечером 7 января. Этому способствовала сухая и очень ветреная погода. Скорость ветра, разносившего огонь, составляла 48 км/ч, местами в горах достигая 112 км/ч, а в населённых пунктах — до 105 км/ч. Из зоны стихийного бедствия эвакуировано 360 тысяч человек.

К борьбе с масштабными лесными пожарами, бушующими в Лос-Анджелесе, привлекли более 900 заключённых, осуждённых за преступления небольшой тяжести. В штате с 8 января действует режим масштабного бедствия. Власти США назвали нынешние пожары в Лос-Анджелесе самыми разрушительными в истории Калифорнии.