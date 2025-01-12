Сеул, 12 января, 2025, 05:28 — ИА Регнум. Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) может разместить вокруг Пхеньяна около 250 пусковых установок для оперативно-тактических ракет малой дальности. С таким утверждением выступил южнокорейский телеканал KBS.

Wiihot.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

«Было замечено, что Северная Корея готовится развернуть мобильные пусковые установки для ракет малой дальности, также известные как TEL, и ракеты, которые будут установлены на них, в районе Пхеньяна», — сообщил телеканал со ссылкой на главное разведывательное управление Республики Корея.

В свою очередь член палаты представителей страны Кан Дэ Сик заявил телеканалу, что обстоятельства подготовки к развёртыванию 250 установок выявляются в координации с США.

Как передавало ИА Регнум, 8 января постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) организации, созванном после проведения Пхеньяном испытания новой гиперзвуковой ракеты, заявил, что КНДР имеет право на принятие мер по обеспечению собственной безопасности на фоне давления и провокаций со стороны западных стран.

6 января КНДР осуществила запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты. Отмечалось, что за пуском наблюдал лидер страны Ким Чен Ын вместе с высшим военным руководством страны в формате видеосвязи.

Комментируя успешное испытание, Ким Чен Ын пояснил, что основная цель разработки новой гиперзвуковой ракеты — это обеспечение самообороны страны, а не агрессивных идей наступательного характера. Лидер КНДР подчеркнул, что гиперзвуковая ракета обеспечит надёжное сдерживание угроз безопасности страны со стороны любых потенциальных противников в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По его словам, скорость новой гиперзвуковой ракеты в 12 раз превысила скорость звука, ракета вышла на высоту 99,8 км, она может преодолеть любую систему противоракетной обороны (ПРО) в мире.