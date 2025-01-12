Вашингтон, 12 января, 2025, 04:56 — ИА Регнум. Слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что он понимает чувства России о неприемлемости членства Украины в НАТО является важнейшим заявлением для американской политики за многие годы. Такое мнение высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Duran.

Julia Nikhinson/Global Look Press

«Это самое важное заявление из тех, которые делал он или любой другой американский лидер за много-много лет. Это ключевая правда, главное объяснение всего, что мы видели», — считает Сакс.

Он добавил, что в американской политике долгое время существовало негласное табу о дискуссии касаемо причин украинского кризиса. По словам Сакса, заявления Трампа создают базу для завершения вооружённого конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 7 января Трамп заявил, что понимает позицию России, которая выступает против вступления Украины в НАТО. Он отметил, что на протяжении многих лет, ещё до того, как президентом РФ стал Владимир Путин, Москва говорила, что НАТО никогда не должно быть связано с Украиной.

9 января Трамп заявил, что Путин хочет встретиться с ним и якобы публично заявлял об этом. Избранный президент США сообщил, что его команда готовит такую встречу, которая может состояться после его инаугурации 20 января.

10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по теме встречи Путина и Трампа пока нет никакой конкретики. Он напомнил, что президент России неоднократно заявлял об открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с Трампом. Никаких особенных условий не требуется — только обоюдное желание, отметил представитель Кремля.

В июне 2024 года российский лидер заявлял, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, подчёркивал Путин.