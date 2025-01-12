Лос-Анджелес, США, 12 января, 2025, 04:23 — ИА Регнум. До 13 человек возросло число погибших в результате масштабных лесных пожаров в американском штате Калифорния. Об этом 11 января сообщает телеканал NBC News.

Federal Emergency Management Agency Лесной пожар

«Подтверждены ещё две смерти в результате пожара в Итоне, общее число погибших составило 13 человек», — сообщил на пресс-конференции Тай Планкетт, заместитель шерифа округа Лос-Анджелес.

Таким образом, пять человек погибли в районе Пасифик-Палисейдс, восемь человек стали жертвами пожара в Итоне. При этом власти предупредили, что число погибших может возрасти, так как у полиции и следователей сейчас нет доступа в охваченные пожарами районы, чтобы их обследовать.

Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна уточнил, что ещё 13 человек пропали без вести, но пока неизвестно, все ли такие случаи связаны с пожарами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате масштабных лесных пожаров в Лос-Анджелесе погибли как минимум 11 человек. К борьбе с масштабными лесными пожарами, бушующими в Лос-Анджелесе, привлекли более 900 заключённых, осуждённых за преступления небольшой тяжести.

Пожары бушуют в Калифорнии с вечера 7 января. Скорость ветра, разносившего огонь, составляла 48 км/ч, местами в горах достигая 112 км/ч, а в населённых пунктах — до 105 км/ч. Из зоны стихийного бедствия эвакуировано 360 тыс. человек.

Пожар почти полностью уничтожил прибрежный город Малибу. Виллы многих известных актёров, в том числе Энтони Хопкинса и Джона Гудмена, сгорели.

В штате с 8 января действует режим масштабного бедствия. Власти США назвали нынешние пожары в Лос-Анджелесе самыми разрушительными в истории Калифорнии.