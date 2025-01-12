Гаага, Нидерланды, 12 января, 2025, 03:46 — ИА Регнум. Около 700 человек задержаны в ходе акции протеста климатических активистов Extinction Rebellion, состоявшейся на автотрассе в районе Гааги в Нидерландах. Об этом 11 января сообщает портал DutchNews.

Floris Oosterveld Полиция. Нидерланды

«Около 700 человек задержали и увезли на автобусе к футбольному стадиону АДО Ден Хааг, где их отпустили. 12 человек арестованы за другие правонарушения, включая подстрекательство, и направлены в полицейский участок для допроса», — уточняет портал.

Протестующие во главе с движением Extinction Rebellion требовали прекращения субсидирования властями Нидерландов использования ископаемых источников топлива и освещения последствий изменения климата. Отмечается, что автотрасса А12, которую перекрыли протестующие, является главной транспортной артерией города, из-за акции протеста она оказалась перекрыта на несколько часов.

«Это привело к пробкам на дорогах и увеличению времени в пути для машин скорой помощи и других экстренных служб», — отметили в полиции Гааги.

Акция на автотрассе не была санкционирована властями, организаторов мероприятия заранее попросили перенести его в другое место. Полиция использовала два водомёта для разгона протестующих.

Ранее ИА Регнум сообщало, что шведская экоактивистка Грета Тунберг была задержана в Брюсселе во время акции протеста против субсидирования связанных с ископаемым топливом секторов экономики.

Немецкий экоактивист заковал себя цепями в яме глубиной метр и залил себя смесью из бетона и стекла. Так мужчина пытался не допустить вырубки деревьев в новом районе Фрайбурга (Баден-Вюртемберг) ради строительства домов, но едва не погиб.