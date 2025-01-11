Лос-Анджелес, США, 12 января, 2025, 02:55 — ИА Регнум. Более 900 заключённых были привлечены к борьбе с масштабными лесными пожарами, бушующими в Лос-Анджелесе в американском штате Калифорния. Об этом 11 января сообщил журнал Newsweek.

Cameron Strandberg Пожар

По данным Департамента исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии (CDCR), всего в тушении пожаров принимают участие 939 заключённых. Уточняется, что все заключённые прошли подготовку в специальных пожарных лагерях и приступили к работе. Отмечается, что осуждённых привлекают в основном к возведению пожарозащитных линий, предназначенных для воспрепятствования распространению огня.

По данным CDCR, около 30% от общего числа пожарных, которые тушат пламя в Калифорнии, приходится на осуждённых. Как подчеркнули в департаменте, речь идёт только о лицах, совершивших преступления небольшой тяжести.

Ранее ИА Регнум сообщало, что огненные торнадо наблюдали очевидцы в охваченном лесными пожарами округе Лос-Анджелес в американском штате Калифорния. Это редкое природное явление, которое возникает во время масштабных пожаров при сильном ветре.

Как минимум 11 человек погибли в результате масштабных лесных пожаров в штате Калифорния. Пять из них погибли в районе Пасифик-Палисейдс, шестеро — при пожаре в Итоне. Власти предупредили, что точное число погибших станет известно после того, как следователи смогут добраться до районов, охваченных пожарами.

Пожары бушуют в Калифорнии с вечера 7 января. Скорость ветра, разносившего огонь, составляла 48 км/ч, местами в горах достигая 112 км/ч, а в населённых пунктах — до 105 км/ч. Из зоны стихийного бедствия эвакуировано 360 тыс. человек.

Пожар почти полностью уничтожил прибрежный город Малибу. Виллы многих известных актёров, в том числе Энтони Хопкинса и Джона Гудмена, сгорели.

В штате с 8 января действует режим масштабного бедствия. Власти США назвали нынешние пожары в Лос-Анджелесе самыми разрушительными в истории Калифорнии.