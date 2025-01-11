Вашингтон, 12 января, 2025, 02:38 — ИА Регнум. Экс-посол США в России Майкл Макфол назвал позорным решение некоторых американских компаний платить в бюджет РФ налоги на сумму около 1,2 млрд долларов.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press

«Абсолютно позорно, что американские компании решили остаться в России», — приводит слова Макфола издание Newsweek.

По мнению Макфола, компании «субсидируют» военные действия ВС РФ на Украине, когда платят налоги в российский бюджет. Вместе с этим он выразил надежду, что компании пересмотрят своё решение, так как «принять правильное решение никогда не поздно».

Newsweek в свою очередь приводит исследование группы B4Ukraine и Института Киевской школы экономики (KSE), которые утверждают, что американские фирмы в России заплатили стране 1,2 млрд долларов налога на прибыль в 2023 году.

«Этот налоговый взнос делает США крупнейшим плательщиком иностранных налогов на прибыль в Россию», — заявил автор публикации.

Вторым по величине плательщиком стала Германия — немецкие компании, по утверждению журнала, выплатили в 2023 году налогов на 693 млн долларов. Австрийские компании оказались на третьем месте, перечислив в российскую казну около 579 млн долларов, утверждает Newsweek.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 4 декабря заявил, что Россия не выгоняла западный бизнес и никого не выдавливала со своего рынка. Многие компании из США и стран Европы, вопреки политическому давлению со стороны властей собственных стран, с российского рынка не уходили, отметил глава государства. В ходе своего выступления президент также подчеркнул, что в 2022 году ряд западных стран разрушили торговые отношения с Россией, складывавшиеся десятилетиями, и тем самым проявили себя как ненадёжные партнёры. РФ в настоящее время укрепляет свои связи с перспективными партнёрами, добавил тогда глава государства.

До этого, 29 июня 2023 года, Путин назвал уход западных компаний из страны пиар-акцией, которая вряд ли поможет им в бизнесе. Он отметил, что освободившиеся ниши занимают российские предприниматели, осваивая новые направления, в том числе экспортные.

В октябре 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что западным компаниям не позволяют свободно выходить с российского рынка, им необходимо выполнять условия, которые установит правительственная комиссия.