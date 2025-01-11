Сухум, 12 января, 2025, 02:09 — ИА Регнум. Трое мужчин, пострадавших при перестрелке в кафе в абхазском городе Сухуме скончались в больнице. Об этом 11 января сообщила пресс-служба минздрава Абхазии, сообщает «Апсныпресс».

Иван Шилов ИА REGNUM Абхазия

Уточняется, что несмотря на всю оказанную пострадавшим экстренную медицинскую помощь, их травмы оказались несовместимы с жизнью.

Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, совершённых общеопасным способом, а также по статье о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Подозреваемый мужчина 1983 года рождения задержан. Проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления мотивов преступления.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в кафе «Бисквит» в Сухуме произошла перестрелка между посетителями, три человека пострадали. Всех пострадавших, мужчин 1986, 1988 и 1981 годов рождения госпитализировали.

19 декабря у здания парламента Абхазии в Сухуме произошла стычка. Депутат Адгур Харазия открыл стрельбу, ранив своих коллег Вахтанга Голандзию и Кана Кварчию. В результате Голандзия погиб, Кварчия получил ранение в руку.

После стрельбы Харазия скрылся. Парламент Абхазии на внеочередной сессии 21 декабря лишил его депутатской неприкосновенности. МВД республики возбудило в отношении него уголовное дело.