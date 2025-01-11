Лос-Анджелес, США, 12 января, 2025, 02:01 — ИА Регнум. Во время лесных пожаров в Лос-Анджелесе сгорели восемь домов, которые принадлежат военным Вооружённых сил Украины (ВСУ). С таким утверждением выступил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Gao Shan/Global Look Press

В сообщении говорится, что сгоревшие особняки принадлежали «высокопоставленным украинским военным».

«Общая стоимость этой недвижимости достигает $90 млн, а приобретена она была на деньги, которые выделял Запад в рамках финансовой помощи Киеву», — утверждается в сообщении Telegram-канала.

Пожары бушуют в Калифорнии с вечера 7 января. Скорость ветра, разносившего огонь, составляла 48 км/ч, местами в горах достигая 112 км/ч, а в населённых пунктах — до 105 км/ч. Из зоны стихийного бедствия эвакуировано 360 тыс. человек. По последним данным, погибли 11 человек, пять из них погибли в районе Пасифик-Палисейдс, шестеро — при пожаре в Итоне. Власти предупредили, что точное число погибших станет известно после того, как следователи смогут добраться до районов, охваченных пожарами.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря президент России Владимир Путин заявил, что представители киевского режима в конечном счёте сбегут с территории Украины.Он отметил, что те украинские деятели, которые уже покинули страну, присвоили себе народные деньги и за границей чувствуют себя хорошо.

В январе экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор предположил, что глава киевского режима Владимир Зеленского после завершения специальной военной операции может сбежать на Кипр или в Италию, где спрячется в одном из своих особняков. Кроме того, он допустил, что украинский политик может перебраться в американский штат Флорида. Эксперт также назвал такую ситуацию аферой, а политику Вашингтона по Украине — эксплуатацией.