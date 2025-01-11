Алма-Ата, Казахстан, 12 января, 2025, 01:34 — ИА Регнум. В Алма-Ате пожарные ликвидировали возгорание в одном из зданий Казахстанско-Британского университета, пострадавших нет. Об этом вечером 11 января сообщило МЧС Казахстана.

[Иван Шилов ИА REGNUM]

«Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 120 кв. м. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. На месте происшествия работают дознаватели», — говорится в Telegram-канале ведомства.

К операции по ликвидации пожара были привлечены 59 человек личного состава и 16 единиц техники МЧС. По предварительным данным, пожар начался на четвёртом этаже здания, там загорелся потолок.

Как передавало ИА Регнум, 11 января пожарные ликвидировали открытое горение в психиатрической больнице в подмосковной Яхроме. Отмечалось, что пожар был локализован на площади 1 тыс. кв. м. Пожарные спасли четырёх человек. Для тушения было привлечено 11 единиц техники и 44 специалиста.