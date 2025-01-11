В Алма-Ате потушили пожар в здании Казахстанско-Британского университета
Алма-Ата, Казахстан, 12 января, 2025, 01:34 — ИА Регнум. В Алма-Ате пожарные ликвидировали возгорание в одном из зданий Казахстанско-Британского университета, пострадавших нет. Об этом вечером 11 января сообщило МЧС Казахстана.
«Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 120 кв. м. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. На месте происшествия работают дознаватели», — говорится в Telegram-канале ведомства.
К операции по ликвидации пожара были привлечены 59 человек личного состава и 16 единиц техники МЧС. По предварительным данным, пожар начался на четвёртом этаже здания, там загорелся потолок.
Как передавало ИА Регнум, 11 января пожарные ликвидировали открытое горение в психиатрической больнице в подмосковной Яхроме. Отмечалось, что пожар был локализован на площади 1 тыс. кв. м. Пожарные спасли четырёх человек. Для тушения было привлечено 11 единиц техники и 44 специалиста.