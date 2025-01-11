Анкара, 12 января, 2025, 01:26 — ИА Регнум. Возможность своего выдвижения кандидатом на ещё один президентский срок впервые допустил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Соответствующее заявление турецкий лидер сделал 11 января на съезде провинциальных отделений Партии справедливости и развития (Ak Parti) в городе Шанлыурфа на юго-востоке страны. Видео опубликовал в своём Telegram-канале гостелеканал TRT Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

В ходе выступления к Эрдогану обратился известный турецкий поп-певец Ибрагим Татлысес, которого называют императором поп-музыки в Турции. Певец спросил президента, не собирается ли тот выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства на предстоящих президентских выборах.

«Если ли ты за, то и я за», — ответил Эрдоган певцу.

«Мы получили от него обещание», — заявил в свою очередь Татлысес, обращаясь к публике, которая ответила ему ликованием.

По нынешней конституции Турции президент не может занимать пост главы государства более двух сроков подряд. Эрдогана переизбрали на второй срок (на пять лет) в мае 2023 года. Выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Эрдоган сможет в случае, если парламент Турции одобрит решение о проведении досрочных выборов во второй половине 2027 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в мае 2023 года Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с результатом 52,16% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней, его оппонент Кемаль Кылычдароглу набрал более 47% голосов.

Для победы во втором туре было достаточно простого большинства голосов. Первый тур президентских выборов состоялся 14 мая. Эрдоган тогда набрал 49,51%, а Кылычдароглу — 44,88%.