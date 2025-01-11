Берлин, 12 января, 2025, 01:17 — ИА Регнум. На съезде партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в городе Ризе в Саксонии отказались осуждать Россию за участие в украинском конфликте.

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Поправку с осуждением действий России внёс депутат бундестага Альбрехт Глазер. Однако 69% из 600 делегатов съезда проголосовали за то, чтобы не выносить данный пункт на рассмотрение и включить его в дальнейшем в предвыборную программу партии.

В предвыборной программе указывается, что военные действия «перевернули европейский миропорядок», однако будущее Украины партия рассматривает вне НАТО и Евросоюза. Кроме того, партия выступает за восстановление «нормальной» торговли с Россией.

Как передавало ИА Регнум, 11 января съезд АдГ официально утвердил сопредседателя Алису Вайдель в качестве кандидата в канцлеры ФРГ. Во время выступления Вайдель, в частности, заявила, что Германия намерена закупать и получать российский газ через сохранившуюся нитку «Северного потока — 2».

20 декабря прошлого года американский миллиардер Илон Маск заявил, что только партия «Альтернатива для Германии» способна спасти немецкий народ. Вайдель оставила бизнесмену комментарий, в котором указала, что он совершенно прав.

Спустя два дня издание Bild поделилось результатами исследования, согласно которому Вайдель стала наиболее поддерживаемым кандидатом на пост немецкого канцлера. Если бы канцлер ФРГ избирался в ходе прямого голосования, то её поддержали бы 24% опрошенных, это на 3% выше показателя предыдущей недели.