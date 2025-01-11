Лос-Анджелес, США, 12 января, 2025, 00:55 — ИА Регнум. Огненные торнадо наблюдали очевидцы в охваченном лесными пожарами округе Лос-Анджелес в американском штате Калифорния. Об этом 11 января сообщает телеканал Fox Weather.

bertknot Лесной пожар

Уточняется, что огненные торнадо — это редкое природное явление, которое возникает во время масштабных пожаров при сильном ветре. Огонь и ветер создают вращающийся столб из горячего воздуха, пламени, дыма и пепла.

Движущиеся огненные столбы заметили в районах Пасифик-Палисейдс, Малхолланд Драйв и в горах Санта-Моники.

Масштабный пожар в штате Калифорния продолжается уже несколько суток. В результате пожара пострадали и разрушены более 10 тыс. строений. На сегодняшний день зафиксировано шесть крупных пожаров. Самый масштабный бушует в элитном районе Пасифик-Палисейдс.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как минимум 11 человек погибли в результате масштабных лесных пожаров в штате Калифорния. Пять из них погибли в районе Пасифик-Палисейдс, шестеро — при пожаре в Итоне. Власти предупредили, что точное число погибших станет известно после того, как следователи смогут добраться до районов, охваченных пожарами.

Пожары бушуют в Калифорнии с вечера 7 января. Скорость ветра, разносившего огонь, составляла 48 км/ч, местами в горах достигая 112 км/ч, а в населённых пунктах — до 105 км/ч. Из зоны стихийного бедствия эвакуировано 360 тыс. человек.

Пожар почти полностью уничтожил прибрежный город Малибу. Виллы многих известных актёров, в том числе Энтони Хопкинса и Джона Гудмена, сгорели.

В штате с 8 января действует режим масштабного бедствия. Власти США назвали нынешние пожары в Лос-Анджелесе самыми разрушительными в истории Калифорнии.

9 января полиция округа Лос-Анджелес задержала подозреваемого в поджоге, который привёл к началу пожара «Кеннет» на западе района. Он стал лишь одним из пяти пожаров, угрожающих домам недалеко от Калабасаса и Хидден-Хиллз. Задержать возможного виновника помогли сами граждане.