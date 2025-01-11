Москва, 12 января, 2025, 00:41 — ИА Регнум. Ефрейтор из Якутии Андрей Григорьев, одержавший в рукопашном бою с украинским военным победу, шокирован присвоением ему звания Героя России президентом. Об этом боец рассказал RT.

Telegram/Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия). Официальный канал.

«Я в шоке», — сказал Григорьев.

По его словам, он не думал, что данное решение будет принято так быстро. О награждении он узнал от родного брата, который попросил его включить новости. Григорьев отметил, что вся его семья рада присвоению звания.

Президент РФ Владимир Путин 11 января подписал указ о присвоении Григорьеву звания Героя России.

Как передавало ИА Регнум, российский боец Григорьев с позывным Тута в зоне спецоперации в рукопашном бою победил украинского военного.

Схватка была записана на камеру, прикреплённую к шлему украинца. Рукопашная завязалась при попытке ВСУ отбить село Трудовое в Донецкой Народной Республике у штурмовиков 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки российских войск «Восток».

Перед смертью украинец назвал Григорьева «лучшим бойцом в мире». В этом бою Тута сам получил много тяжёлых ранений. Боец выжил и сейчас находится на лечении. Он 3 января рассказал, что, когда к нему попало видео, он не смог досмотреть его до конца. Григорьев сообщил, что до начала боя украинец убил его друга.