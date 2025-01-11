Москва, 12 января, 2025, 00:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником. Видеопоздравление главы государства опубликовала пресс-служба Кремля 12 января.

Пресс-служба Кремля

«Уважаемые товарищи. Уважаемые ветераны органов прокуратуры. Поздравляю вас с праздником − Днём работника прокуратуры. Созданная более трёх веков назад российская прокуратура прошла через разные исторические эпохи, но неизменно оставалась одним из значимых, содержательных звеньев государственной системы, вносила огромный вклад в обеспечение верховенства закона и правового порядка в обществе, а лучшие представители ведомства показывали примеры преданного служения Отечеству, были образцом принципиальности, неподкупности и требовательности», — отметил российский лидер.

Вместе с этим президент добавил, что сегодня прокуратура играет ключевую роль в защите прав и свобод россиян, основ конституционного строя, в развитии России как правового, демократического, социального государства, главная цель которого — обеспечение достойной жизни и свободного развития каждого человека.

Путин подчеркнул, что россияне ждут от работников ведомства твёрдой, последовательной и результативной работы, прежде всего по таким приоритетным направлениям, как защита трудовых, жилищных и других прав граждан, особенно ветеранов, инвалидов, детей-сирот, многодетных семей. Как отметил глава государства, самого серьёзного внимания требуют вопросы обеспечения социальных гарантий участников спецоперации и членов их семей.

Помимо этого, глава государства отметил, что Генпрокуратуре и её территориальным органам нужно уделить особое внимание решению проблем граждан в Донбассе и Новороссии, Курской области, в других наших регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, а также продолжать работу по интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое пространство России.

«Ещё раз поздравляю вас с праздником. И хочу поблагодарить российских прокуроров, ветеранов ведомства за добросовестное отношение к выполнению своих обязанностей. Уверен, что прокурорский корпус России и впредь будет верно служить нашему народу, Отечеству и Закону. Желаю вам и вашим близким здоровья и успехов», — заключил президент.

Как передавало ИА Регнум, 27 декабря Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником. Российский лидер тогда подчеркнул, что многолетняя история МЧС полна примерами героизма и мужества спасателей, медработников, пожарных, психологов и других специалистов. По словам Путина, российские спасатели и сейчас — надёжное звено в системе безопасности страны. Вместе с этим глава государства отметил высокий профессионализм российских спасателей при ликвидации последствий масштабных паводков в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях, а также в борьбе с природными пожарами в Восточной Сибири, Приморье и Поволжье. Особо Путин отметил работу спасателей в Курской области.

10 ноября Путин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Он отметил, что сотрудники МВД во все времена отличались мужеством и твёрдой верой в силу закона и справедливость, а также воспитывали новые поколения на традициях чести, патриотизма и верности долгу. Путин подчеркнул, что от сотрудников МВД ожидают большей отдачи и новых результатов беспощадной борьбы с преступностью, противодействия терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции и пресечения экстремизма, угрожающего суверенитету государства и безопасности людей.