Сана, 11 января, 2025, 23:50 — ИА Регнум. Удар по американскому авианосцу USS Harry Truman, находившемуся в акватории Красного моря, нанесли йеменские хуситы из движения «Ансар Алла». Об этом 11 января сообщил представитель сформированных хуситами вооружённых сил Яхья Сариа, его заявление транслировал телеканал Al Masirah.

US Navy/Global Look Press

«Йеменские ракетные войска и силы беспилотных систем в течение 24 часов провели совместную военную операцию, атаковав в северной части Красного моря американский авианосец USS Harry Truman и несколько боевых кораблей с использованием крылатых ракет и беспилотников», — отметил Сариа.

Представитель движения указал, что после атаки хуситов авианосец вынужденно передислоцировался в «крайнюю северную часть Красного моря».

Ранее ИА Регнум сообщало, что йеменские хуситы 6 января заявили об атаке на американский авианосец USS Harry Truman в Красном море. Как уточнил представитель движения Яхья Сариа, судно атаковано беспилотниками и ракетами. Помимо этого, по словам Сарии, в тот же день вечером хуситы провели ещё две операции по нанесению ударов с использованием беспилотников по военному объекту в израильском портовом городе Яффе, а также по «жизненно важному израильскому объекту» в Ашкелоне.

Днём ранее Сариа заявил, что хуситы совершили ракетную атаку на электростанцию «Орот Рабин» возле города Хайфы на севере Израиля. Военный представитель движения уточнил, что этот удар был нанесён в поддержку сектора Газа. Кроме того, он добавил, что военные возможности хуситов «постоянно развиваются».

3 января движение «Ансар Алла» также информировало о нанесении ракетного удара по электростанции. Атаке подвергся объект восточнее израильского города Тель-Авива. Помимо этого, хуситы заявили о применении беспилотников для удара по «военной цели», которая находилась в указанном населённом пункте.