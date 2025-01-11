Хуситы заявили об ударе по авианосцу USS Harry Truman в Красном море
Сана, 11 января, 2025, 23:50 — ИА Регнум. Удар по американскому авианосцу USS Harry Truman, находившемуся в акватории Красного моря, нанесли йеменские хуситы из движения «Ансар Алла». Об этом 11 января сообщил представитель сформированных хуситами вооружённых сил Яхья Сариа, его заявление транслировал телеканал Al Masirah.
«Йеменские ракетные войска и силы беспилотных систем в течение 24 часов провели совместную военную операцию, атаковав в северной части Красного моря американский авианосец USS Harry Truman и несколько боевых кораблей с использованием крылатых ракет и беспилотников», — отметил Сариа.
Представитель движения указал, что после атаки хуситов авианосец вынужденно передислоцировался в «крайнюю северную часть Красного моря».
Ранее ИА Регнум сообщало, что йеменские хуситы 6 января заявили об атаке на американский авианосец USS Harry Truman в Красном море. Как уточнил представитель движения Яхья Сариа, судно атаковано беспилотниками и ракетами. Помимо этого, по словам Сарии, в тот же день вечером хуситы провели ещё две операции по нанесению ударов с использованием беспилотников по военному объекту в израильском портовом городе Яффе, а также по «жизненно важному израильскому объекту» в Ашкелоне.
Днём ранее Сариа заявил, что хуситы совершили ракетную атаку на электростанцию «Орот Рабин» возле города Хайфы на севере Израиля. Военный представитель движения уточнил, что этот удар был нанесён в поддержку сектора Газа. Кроме того, он добавил, что военные возможности хуситов «постоянно развиваются».
3 января движение «Ансар Алла» также информировало о нанесении ракетного удара по электростанции. Атаке подвергся объект восточнее израильского города Тель-Авива. Помимо этого, хуситы заявили о применении беспилотников для удара по «военной цели», которая находилась в указанном населённом пункте.