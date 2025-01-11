Москва, 11 января, 2025, 23:36 — ИА Регнум. Временные ограничения на приём и выпуск самолётов сняли в аэропортах Ижевска и Кирова. Об этом вечером 11 января сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«В аэропортах Ижевска и Кирова (Победилово) в 23:00 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Ограничения были введены в 17:40 мск в аэропорту Ижевска и в 18:45 мск в воздушной гавани Кирова. Отмечается, что меры вводились для обеспечения безопасности полётов. По данным Кореняко, в период действия ограничений один следовавший в Ижевск самолёт был направлен на запасной аэродром.

Как передавало ИА Регнум, 11 января временные ограничения уже вводились в аэропортах Ульяновска, Самары, Саратова. В Саратове и Ульяновске полёты уже возобновились. За время действия ограничений в Саратове два борта совершили посадку на запасных аэродромах, в Ульяновске — один.

Рано утром ограничения вводили в Казани и Нижнекамске. Позднее Кореняко проинформировал об их отмене. Два следовавших в Казань самолёта благополучно совершили посадку в Уфе. Теперь же в Казани и Нижнекамске план «Ковёр» ввели повторно.