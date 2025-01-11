Сочи, Краснодарский край, 11 января, 2025, 21:48 — ИА Регнум. Новое землетрясение произошло в Сочи вечером 11 января. Об этом сообщила руководитель сейсмической службы города Елена Карпович.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Примерно в 20:45 мск в Сочи произошло небольшое землетрясение. Пока приборы не обработали точную силу толчка», — приводит её слова «Интерфакс».

Карпович отметила, что произошло повторение утреннего землетрясения. По её словам, землетрясение было приблизительно в том же месте, как и ранним утром 11 января, на глубине 5 км.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 января в Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,5. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 5 км. В результате сейсмического события никто не погиб и не пострадал, обращений от населения не поступало.