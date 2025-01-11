Киев, 11 января, 2025, 21:41 — ИА Регнум. Министерство образования Украины планирует сделать необязательным изучение физики, химии и биологии в старших классах. Об этом 11 января сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на данные минобра.

Сергей Пятаков/РИА Новости

«Физика, биология и химия перестанут быть обязательными для обучения учащихся 10-х, 11-х и 12-х классов в украинских школах… Обязательными для изучения перестанут быть также зарубежная литература, всемирная история, гражданское образование, география», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обязательными останутся украинский язык и литература, история Украины, английский язык, математика, физическая культура и «Защита Украины».

По данным издания, изменения планируется внедрить с 2027 года.

Кроме того, украинский минобр намерен ввести систему профильного образования, в рамках которой ученики смогут выбрать один из трёх профилей обучения: языковой, общественно-гуманитарный и «физмат».

Как передавало ИА Регнум, 11 октября министерство образования Украины поддержало проект о запрете общаться на русском языке в школах. При этом планируется не допускать разговоров на нём даже на переменах.

28 декабря доцент Киевской школы экономики Ольга Купец заявила, что с Украины начали массово вывозить подростков за границу, чтобы спасти их от возможной мобилизации. Она рассказала, что на Западной Украине видят автобусы, наполненные парнями 16-17 лет, в направлении Словакии. По её словам, дети сами выезжают, без родителей, у них это организовано как туры.