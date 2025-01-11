Ижевск, 11 января, 2025, 21:25 — ИА Регнум. Заслуженный артист России, народный артист Удмуртии Валерий Дёмин умер на 83-м году жизни. Об этом 11 января сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв на странице в соцсети «ВКонтакте».

Страница министра культуры Удмуртии Владимира Соловьёва Вконтакте Валерий Дёмин

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 10 января ушёл из жизни Валерий Иванович Дёмин — выдающийся артист, более 40 лет отдавший сцене Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики имени П. И. Чайковского», — написал он.

Похороны и отпевание состоятся 14 января.

Дёмин родился в Оренбургской области. В 1970-80 годы в театре исполнял все центральные роли в классических опереттах и музыкальных комедиях «Весёлая вдова», «Королева чардаша», «Баядера», «Летучая мышь», «Цыганский барон». В 1990-е годы, когда театр получил статус театра оперы и балета, он стал исполнять классический оперный репертуар — в «Травиате», «Иоланте», «Пиковой даме», «Русалке».