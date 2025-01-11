Москва, 11 января, 2025, 20:54 — ИА Регнум. Российский искусствовед, специалист по современному искусству Леонид Бажанов умер в возрасте 79 лет. Об этом 11 января сообщила художник Диана Мачулина.

Валерий Левитин/РИА Новости Леонид Бажанов

«Я была с ним знакома. Я думаю, что умер великий человек. И я считаю, что благодаря ему состоялось современное искусство в России», — приводит её слова ТАСС.

Она отметила, что Бажанов развивал региональные центры и думал о том, что искусство нужно во всей стране, а не только в столицах.

По её словам, Бажанов до самого последнего момента делал очень много, следил за повесткой дня.

Бажанов родился 27 марта 1945 года в Москве. В 1973 году окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. В 1986 году основал в Москве творческое объединение «Эрмитаж», в 1991-м — Центр современного искусства (ЦСИ) на Большой Якиманке, а через год — Государственный центр современного искусства (ГЦСИ). С 1992 по 1997 год возглавлял отдел изобразительного искусства Министерства культуры РФ. В 2012 году получил звание заслуженного работника культуры РФ.