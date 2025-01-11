Москва, 11 января, 2025, 19:54 — ИА Регнум. Система здравоохранения Москвы за последние пять лет получила 57 зданий и технических сооружений. Об этом 11 января сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Павел Бедняков/РИА Новости

По его словам, общая площадь этих объектов составила около 730 тыс. кв. м.

«Они находятся в 11 административных округах Москвы. Больше всего зданий получили медицинские учреждения в ТиНАО — 21 объект общей площадью свыше 200 тыс. кв. м», — процитировал Ефимова Градостроительный комплекс Москвы.

Из них 14 зданий и сооружений передали московскому многопрофильному клиническому центру (ММКЦ) «Коммунарка». В сентябре там открылся шестиэтажный корпус лучевой терапии площадью почти 12,9 тыс. кв. м с передовым оборудованием. ММКЦ включает в себя 186,7 тыс. кв. м недвижимости, являясь из крупнейших медицинских центров страны.

По словам руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, на северо-востоке столицы медучреждения получили семь новых зданий и сооружений общей площадью более 52,2 тыс. кв. м. На севере были переданы шесть объектов общей площадью почти 60,5 тыс. кв. м. В их число вошла детская поликлиника в Войковском районе на 320 посещений в смену площадью свыше 5,2 тыс. кв. м.

В ЮАО медучреждениям передали пять зданий общей площадью более 44 тыс. кв. м, а на востоке города — четыре объекта площадью почти 98,5 тыс. кв. м. Одним из них стал Центр ментального здоровья в районе Богородское площадью более 11,5 тыс. кв. м, а также поликлиника для взрослых пациентов на 750 посещений в смену в районе Измайлово площадью почти 11,3 тыс. кв. м.

В СЗАО, ЮЗАО, ЦАО и ЗАО возвели по три объекта общей площадью почти 253,8 тыс. кв. м. Так, начал работу Центр женского здоровья площадью свыше 12,8 тыс. кв. м на ул. Новаторов. В ЮВАО медучреждения получили два здания общей площадью 15 тыс. «квадратов».

Как сообщало ИА Регнум, 8 января мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в текущем году в столице откроется шестой флагманский центр — в ГКБ имени В. М. Буянова. Также первых пациентов должен принять новый комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира. Формирование нового каркаса онкологической помощи завершит открытие лечебно-диагностического комплекса городской больницы № 62 в Сколкове. Ведутся работы по строительству многоэтажного многопрофильного комплекса больницы № 52.