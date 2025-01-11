Берлин, 11 января, 2025, 19:52 — ИА Регнум. Германия намерена закупать и получать российский газ через сохранившуюся нитку «Северного потока — 2». Об этом заявила 11 января сопредседатель «Альтернативы для Германии» (АдГ) и кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель.

MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель

Ранее конференция федеральной партии АдГ, прошедшая в городе Риза, единогласно избрала лидера партии и парламентской группы Алис Вайдель кандидатом на пост канцлера. Она произнесла речь о том, что хотела бы в первые 100 дней после прихода к власти вернуть поставки газа из РФ.

«Мы вернём «Северный поток» в эксплуатацию, вы можете на это положиться», —передаёт телеканал Welt её слова.

Как передавало ИА Регнум, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» случились в сентябре 2022 года. В результате полностью вышли из строя обе нитки «СП» и одна из двух нитей «СП-2». Инцидент произошёл в исключительных экономических зонах Швеции и Дании.

3 января депутат парламента Германии Севим Дагделен (группа «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») призвала немецкие власти прекратить делать «денежные подарки» Киеву после того, как тот перекрыл транзита газа через Украину, и запустить подачу топлива по сохранившейся нитке трубопровода «Северный поток — 2».

Отмечается, что после прекращения поставок российского газа в Европу через Украину цены на это топливо в ЕС выросли до 540 долларов за 1 тыс. куб. м.