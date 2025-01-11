Москва, 11 января, 2025, 19:20 — ИА Регнум. Обострение хронических заболеваний, на которое люди жалуются по окончании новогодних праздников, вызвано перееданием. Об этом в субботу, 11 января, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с ИА Регнум.

Денис Абрамов/РИА Новости

Терапевт Андрей Кондрахин ранее рассказал изданию Life.ru, что самые популярные после новогодних каникул жалобы россиян в основном связаны с обострением хронических заболеваний.

По словам Лапы, природа длительно беспокоящих людей заболеваний — начиная с хронических сердечно-сосудистых, аутоиммунных до всевозможных других — не до конца ясна и известна. Но наблюдения многих десятков лет, уточнила специалист, показывают, что все аутоиммунные заболевания обостряются при переедании.

«Наши с вами каникулы, праздники, Новый год обычно характеризуются застольем, приёмом алкоголя, то есть это получается приём смешанных белков, жиров, углеводов, которые увеличивают интоксикацию в организме», — указала терапевт.

Доктор отметила, что существует белковое переедание, когда люди употребляют много мяса и рыбы. Также нередко происходит смешение продуктов, которые не могут правильно усваиваться вместе. В таких случаях, рассказала врач, обостряются гастриты, колиты — всё, что связано с желудочно-кишечным трактом.

«Желудочно-кишечный тракт — это 80% всей иммунной системы. То есть она у нас перегружена. Раз она у нас перегружена, естественно, она не контролирует здоровье организма. Раз не следит за здоровьем в организме, значит, у нас начинаются всевозможные обострения тех хронических заболеваний, которые она сдерживала», — объяснила Лапа.

Специалист рассказала, что как раз в эти дни, когда заканчиваются новогодние праздники, она вместе с коллегами занимается лечением таких заболеваний и проблем. И родители, и дети, которые злоупотребили изобилием продуктов, являются частыми пациентами врача.

«Каждому пациенту, когда мы уходили на праздники, на Новый год, я говорила: не забывайте помогать своему организму, своей иммунной системе. Обязательно пейте ферменты, чтобы помочь усвояемости продуктов, чтобы иммунная система не работала с перегрузом», — сообщила терапевт.

Доктор также обратила внимание на то, что сон является важной составляющей в восстановлении иммунной системы. По словам собеседницы агентства, 2–3-часовой сон очень даже полезен перед поздним застольем или праздником.

Как передавало ИА Регнум, 3 января пресс-служба национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина сообщила о том, что кардиохирурги центра экстренно прооперировали весившего 150 кг 49-летнего мужчину, который накануне переел шашлыка. Мужчина был доставлен службой скорой помощи в одну из больниц города с сильными болями в животе. Он признался врачам, что съел слишком много шашлыка и одновременно употреблял алкоголь.

Ранее в беседе с ИА Регнум исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», диетолог-гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова рассказала, что новогодний стол должен быть умеренным. Большое количество еды, особенно солёной пищи в виде икры, грибов, огурцов, мясных нарезок грозит гипертоническими кризами, панкреатитами и холециститами, а в сочетании с алкоголем это двойная нагрузка на организм, отметила эксперт.