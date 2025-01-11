Страсбург, Франция, 11 января, 2025, 18:33 — ИА Регнум. Как минимум 30 человек пострадали в результате столкновения двух поездов во французском Страсбурге. Об этом 11 января сообщает The Sun.

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отмечается, что поезда столкнулись «лоб в лоб». По предварительной информации, один из них съехал с рельсов и врезался в другой, который стоял на станции.

«В настоящее время проводится спасательная операция после того, как, согласно первоначальным сообщениям, по меньшей мере 30 человек получили ранения», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видны разбитые вагоны поездов, станцию заволокло дымом, слышны крики людей. Очевидцы выламывают двери вагонов, чтобы вытащить оттуда пострадавших.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря в Мурманской области произошло столкновение грузового поезда с пассажирским, следовавшим из Мурманска в Санкт-Петербург. По факту ЧП возбудили уголовное дело. В результате аварии сошли с рельсов или получили повреждения четыре пассажирских и 14 грузовых вагонов. Пострадал 31 человек, пятеро из них — дети. Погибли два человека.

По информации оперативных служб, одной из вероятных причин столкновения поездов стал сломанный токоприёмник грузового состава. Отмечается, что при ремонте управляющий грузовым поездом использовал недостаточное количество тормозных башмаков, чтобы зафиксировать состав. 19 декабря правоохранители задержали машиниста грузового поезда и его помощника.