Мелитополь, 11 января, 2025, 18:26 — ИА Регнум. На Бердянской косе в Азовском море обнаружили загрязнение мазутом на участке 14,5 км. Об этом 11 января сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Telegram-канал губернатора Запорожской области Евгения Балицкого

«На данный момент выброс мазута на Азовском побережье зафиксирован, на Бердянской косе со стороны открытого моря обнаружен загрязнённый участок протяжённостью 14,5 км, с мелкими фрагментами твёрдой фракции мазута», — написал он в Telegram-канале.

По данным главы региона, также в промоине на побережье косы Пересыпь нашли загрязнённый участок площадью 5 кв. м с небольшим количеством затвердевшего мазута. В ликвидации участвуют сотрудники МЧС, представители муниципальных администраций и волонтёры.

Уже обследовано 125 км побережья Азовского моря в Приазовском муниципальном округе, в Бердянске и на Бердянской косе, в Приморске, на Федотовой косе, косе Пересыпь, в Акимовском муниципальном округе, добавил Балицкий.

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