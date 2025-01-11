На Бердянской косе обнаружили загрязнение мазутом на участке 14,5 км
Мелитополь, 11 января, 2025, 18:26 — ИА Регнум. На Бердянской косе в Азовском море обнаружили загрязнение мазутом на участке 14,5 км. Об этом 11 января сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«На данный момент выброс мазута на Азовском побережье зафиксирован, на Бердянской косе со стороны открытого моря обнаружен загрязнённый участок протяжённостью 14,5 км, с мелкими фрагментами твёрдой фракции мазута», — написал он в Telegram-канале.
По данным главы региона, также в промоине на побережье косы Пересыпь нашли загрязнённый участок площадью 5 кв. м с небольшим количеством затвердевшего мазута. В ликвидации участвуют сотрудники МЧС, представители муниципальных администраций и волонтёры.
Уже обследовано 125 км побережья Азовского моря в Приазовском муниципальном округе, в Бердянске и на Бердянской косе, в Приморске, на Федотовой косе, косе Пересыпь, в Акимовском муниципальном округе, добавил Балицкий.
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