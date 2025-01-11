Нижнекамск, Татарстан, 11 января, 2025, 19:17 — ИА Регнум. Информация о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Нижнекамске не соответствует действительности. Об этом 11 января сообщили в администрации города.

Владислав Ногай/ТАСС

Ранее в Сети распространились кадры, на которых якобы было зарево от возгорания, над одним из корпусов поднимался дым. По территории бежал эвакуированный персонал. Также появлялись сообщения, что эвакуацию проводили из-за угрозы атаки беспилотников.

«Яркое освещение здания связано с плановым изменением режима работы оборудования и краткосрочным переключением мачтового факела на интенсивный режим работы. Оранжевое зарево на небе вызвано работой факелов, которые являются неотъемлемой частью технологического процесса предприятия», — указано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Там добавили, что оборудование работает в штатном режиме и стандартно обеспечивает безопасность в ночное время. Администрация города постоянно на связи с руководством предприятия.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января в аэропорту Нижнекамска Бегишево и воздушной гавани Казани дважды вводили ограничения на приём и выпуск самолётов. В первый раз два следовавших в Казань самолёта благополучно совершили посадку в Уфе.

Также временные ограничения уже вводились в аэропортах Ульяновска, Самары, Саратова. В последнем полёты уже возобновились. За время их действия два борта, следовавшие в Саратов, совершили посадку на запасных аэродромах.