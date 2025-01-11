Минск, 11 января, 2025, 18:26 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение поправок в Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу главы государства 11 января.

Владислав Воднев/Sputnik/РИА Новости

Указ о поправках к «проекту международного договора» от 29 мая 2014 года Лукашенко подписал в субботу. Отмечается, что документ станет основой для будущих переговоров.

«Изменения касаются вопросов таможенного регулирования, торговли, конкуренции, государственных закупок, энергетики, транспортного контроля, технических регламентов», — говорится в заявлении.

В ЕАЭС на данный момент входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. У Узбекистана, Кубы и Молдавии статус стран-наблюдателей, а 26 декабря лидеры стран ЕАЭС одобрили статус наблюдателя для Ирана.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря, в «Игоре» состоялся неформальный саммит стран Содружества Независимых Государств. В нём приняли участие президенты РФ, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркменистана. Лидеры государств СНГ в ходе встречи также подвели итоги года и обсудили планы сотрудничества в рамках сообщества на 2025 год.

26 декабря президент России Владимир Путин назвал ЕАЭС одним из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира. Он уточнил, что деятельность организации способствует увеличению торговли и инвестиционных обменов, расширению деловых контактов и углублению кооперационных связей.