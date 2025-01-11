Киев, 11 января, 2025, 17:56 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский остаётся последним препятствием на пути к разрешению украинского конфликта на фоне намерения всех крупных игроков прийти к миру. Такое мнение 11 января высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Зеленский остался вот этим одним препятствием для завершения… [конфликта] на Украине. Россия декларирует готовность перейти к переговорам, её поддерживают Китай и Бразилия, Индия занимает нейтральную позицию — я сейчас говорю о крупнейших державах», — заявил он на своём YouTube-канале.

Депутат Рады напомнил, что ранее команда избранного президента США Дональда Трампа также указывала на свою готовность к мирным переговорам по Украине, а в Евросоюзе, как и всегда, не наблюдается согласия и единства по вопросу геополитического кризиса.

«Поэтому остаётся только Зеленский», — резюмировал Дубинский.

Он уточнил, что главное правило для переговорщиков требует обходить препятствия для достижения соглашения, а Трамп считает себя «великим переговорщиком», и потому он будет стараться решит вопрос с главой киевского режима.

«Если обойти его не получается, его нужно устранить», — заключил депутат Рады.

Как сообщало ИА Регнум, газета Financial Times 9 января написала, что команда Трампа сейчас пересматривает подход к вопросу урегулирования украинского конфликта. Отмечается, что будущая администрация США не хочет, чтобы их будущие действия по урегулированию украинского кризиса сравнивали с выводом американских войск из Афганистана при действующем главе Белого дома Джо Байдене.

Сам Трамп 9 января объявил о подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, конфликт на Украине должен быть завершён, однако все встречи будут организованы после церемонии его инаугурации, назначенной на 20 января.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 10 января отметил, что Путин изложил позицию РФ касательно украинского конфликта и путей его разрешения ещё в июне 2024 года. Представитель Кремля напомнил, что президент РФ неоднократно заявлял о готовности провести беседу с американским лидером и лидерами других государств.

Российский лидер в июне отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов членства в НАТО. Кроме того, для начала мирных переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав РФ в 2022 году, подчёркивал Путин.