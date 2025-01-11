Белград, 11 января, 2025, 17:48 — ИА Регнум. Азербайджан прекратил поставки в Сербию 1,7 млн кубометров газа в сутки из-за неисправности подводного трубопровода на месторождении Шах-Дениз. Об этом заявил 11 января президент Сербии Александар Вучич в ходе пресс-конференции.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Мы получили уведомление от наших азербайджанских братьев и друзей о том, что из-за непреодолимых трудностей, проблем на месторождении Шах-Дениз, мы не можем с сегодняшнего дня рассчитывать на 1,7 млн кубометров газа в сутки, которые получали», — сообщил глава государства.

Он также отметил, что у азербайджанской стороны нет уверенности в сроках восстановления и Сербии придётся обратиться к своим собственным резервам. Вучич уточнил, что запасов энергоресурсов на зимний сезон достаточно.

«Я надеюсь, что азербайджанцы за один-два месяца это исправят. Если же это будет невозможно, то мы должны будем добавлять в предстоящие четыре месяца по 2, 2,5, 3 млн кубометров в сутки. Намного больший расход мы имеем зимой, это будет как раз, чтобы потратить все резервы, но нехватки газа и нефти не будет», — добавил он.

Днём ранее технический оператор разработки месторождения Шах-Дениз BP-Azerbaijan остановил работу платформы Alpha из-за неисправности на подводном трубопроводе, предназначенном для транспортировки конденсата. В компании заявили, что ведутся все необходимые работы для устранения проблемы в максимально короткие сроки.

Как передавало ИА Регнум, 10 января США ввели санкции против российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) и потребовали полного вывода российского капитала, доля которого составляет более 56% акций. Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что это ограничение является частью гибридной войны против Сербии.

Кроме того, министр энергетики Болгарии Владимир Малинов 11 декабря заявил, что София может прекратить транзит российского газа в Сербию и Венгрию, если «Газпром» не найдёт способ проведения оплаты на фоне санкций США.

6 декабря вице-премьер Сербии рассказал об увеличении Белградом закупки газа из России на зимний период, позднее страны планируют заключить новое соглашение. Он добавил, что уверен в отсутствии разногласий по этому вопросу, однако существует вероятность возникновения сложностей с оплатой поставок.