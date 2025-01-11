Брянск, 11 января, 2025, 17:17 — ИА Регнум. Три мирных жителя получили травмы в результате обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) села Новые Юрковичи в Брянской области. Об этом 11 января сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Алексей Майшев/РИА Новости

«В настоящее время они доставлены в больницу, им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он в Telegram-канале.

Одно из административных зданий получило серьёзные повреждения. Оперативные и экстренные службы прибыли на место инцидента. Обследование территории продолжается, добавил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января семь человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников на жилые дома в городе Котовске Тамбовской области. Получили повреждения две пятиэтажки, в которых выбиты стёкла и повреждены балконы, повреждения будут устранены в течение ближайшего времени.

Днём ранее восемь мирных жителей пострадали, двое погибли в результате удара ВСУ по многоквартирному дому в Светлодарске Донецкой Народной Республики. В тот же день дальнобойными высокоточными ракетами РСЗО HIMARS украинская армия ударила по Шахтёрской площади в Киевском районе Донецка. Серьёзно повреждён супермаркет «Молоко». Пострадали четверо человек.