Улан-Батор, 11 января, 2025, 17:06 — ИА Регнум. В Улан-Баторе участники акции протеста перекрыли главный проспект столицы — проспект Мира. Об этом сообщило 11 января агентство News. mn.

Туяна Зондуева/ТАСС

Заблокированной оказалась дорога к центральной площади Сухэ-Батора. Движение транспорта, в том числе автобусов, прекратилось. Многие горожан, не участвующие в акции, высказали недовольство проблемами с транспортом.

Группа протестующих выстроилась у Государственного дворца перед статуей Чингисхана. Время от времени люди пытаются штурмовать дворец. Силовики уже остановили несколько попыток.

Участники акции требуют отставки правительства. Они заявляют, что власти слишком мало делают для сокращения загрязнения воздуха. Протестующие также потребовали от правительства решить проблему безработицы, снизить налоги, чтобы «облегчить бремя трудящихся», разобраться с коррупцией.

В акции участвует как минимум 3 тыс. человек. Её организовала партия «Альянс свободы». Представители партии объявили, что им не о чем говорить с действующим правительством, возглавляемым Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

Как сообщало ИА Регнум, масштабные протесты в Монголии прошли в конце 2022 года. Причиной стал так называемый угольный скандал. Власти отправили на экспорт в Китай крупную партию угля, но оказалось, что часть топлива «пропала». Объем украденного угля оценили в $12,9 млрд. Оюун-Эрдэнэ заявил, что власти ведут расследование коррупционного скандала.