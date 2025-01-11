Берлин, 11 января, 2025, 17:14 — ИА Регнум. Определённые политические силы в Соединённых Штатах Америки целенаправленно разрушают демократические институты Запада. Об этом 11 января заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Markus Schreiber/AP/TASS Канцлер Германии Олаф Шольц

«Сейчас такое время, когда в Америке определённые силы совершенно намеренно работают над тем, чтобы разрушить демократические институты Запада. Это время, когда мы не можем быть уверены, как будут развиваться наши отношения с США в следующие несколько лет», — отметил он во время выступления на съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которое транслировали на государственном YouTube-канале Phoenix.

По словам Шольца, сейчас наступают «чертовски серьёзные» времена, так как происходят такие вещи, которые ещё несколько лет назад, месяцев и даже недель нельзя себе было даже представить. При этом немецкий канцлер не уточнил, кого он имеет в виду под «определёнными» американскими политическими силами.

Американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск 9 января провёл большой разговор с сопредседателем правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисой Вайдель. В ходе него он снова призвал немецких граждан голосовать на предстоящих выборах в бундестаг за АдГ, так как, по его мнению, только эта партия способна спасти Германию.

Как сообщало ИА Регнум, избранный президент США Дональд Трамп в начале декабря заявлял, что его стране «абсолютно необходимо» получить во владение Гренландию. премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продаётся, а власти Дании отвергли предложение избранного главы Белого дома.

Трамп 7 января заявил, что Дания должна передать Гренландию США якобы для защиты «свободного мира». При этом он не исключил использование Вашингтоном военных и экономических средств для достижения этой цели.

Германия и Франция 9 декабря выразили беспокойство из-за заявлений Трампа об использовании силы для присоединения Гренландии к США. В немецком правительстве подчеркнули, что применение силы в этом случае нарушит международные соглашения, в том числе Устав ООН. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выразил солидарность с позицией Берлина и уточнил, что Европейский союз не позволит никому атаковать свои суверенные границы.