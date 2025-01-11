Берлин, 11 января, 2025, 17:09 — ИА Регнум. НАТО собирается направить более 100 тыс. военных на Украину для обеспечения безопасности в случае заключения перемирия. Об этом 10 января заявил немецкий политолог Криситан Мёллинг в интервью с изданием Focus.

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«Если бы сейчас перемирие было заключено вдоль линии фронта, то в первую очередь было бы крайне важно хорошо обезопасить этот район. Для этого, безусловно, потребуется шестизначное количество солдат», — сообщил он.

Отмечается, что немецкие партии, участвующие на данный момент в предвыборной гонке, не хотят открыто обсуждать отправку военных Германии на Украину, однако минобороны стран альянса уже прорабатывают подобные возможные сценарии.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря украинское издание «Страна. ua» заявило, что президент Франции Эммануэль Макрон хотел обсудить на саммите лидеров Европейского союза вопрос о размещении миротворцев на Украине, если удастся достичь мирного соглашения с Россией.

16 декабря глава дипломатии ЕС Кая Каллас отметила, что страны — участницы сообщества не обсуждают отправку миротворцев на Украину. По её словам, перед этим необходимо достичь мирного соглашения с российской стороной.

29 ноября служба внешней разведки России сообщила, что западные страны намерены ввести «миротворцев» на территорию Украины, чтобы поделить её между Румынией, Польшей, Германией и Британией. Уточнялось, что для этого НАТО планирует задействовать 100 тыс. военных.